مدير أكاديمية شرطة دبي والقنصل الكوري يبحثان تبادل الخبرات العلمية

بحث اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، بحضور العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب مدير الأكاديمية لشؤون التعليم والدعم، مع إينهو كيم، نائب القنصل العام لجمهورية كوريا، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين.

وناقش الطرفان التمهيد لزيارة وفد من طلبة جامعة شرطة كوريا الوطنية للأكاديمية، بهدف التعرف على نظامها التعليمي وخططها التدريبية.

وقدم ابن فهد، شرحا موجزا عن الرؤية والرسالة والأهداف المنبثقة عن الأهداف الإستراتيجية العامة لشرطة دبي، والشهادات العلمية لمرحلة الدراسات العليا في برامج "الدكتوراه" في القانون، و"الماجستير" في "القانون، وعلوم الشرطة"، وفتح باب القبول لأحدث برامجها في "ماجستير" حقوق الإنسان باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى منحها شهادة "الليسانس" في القانون وعلوم الشرطة للطلبة المرشحين، والقانون لطلبة الدراسات المسائية المنتظمة.

رؤى مستقبلية

وتحدث ابن فهد عن الرؤى المستقبلية لمسيرة التعليم، مستعرضا نظام الدراسة، والمشاريع التي تنفذها الأكاديمية لتخريج كوادر شرطية وقانونية على مستوى عال من التدريب والتأهيل، تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، لتعزيز مكتسبات الدولة .