الرحالة الباكستاني يصل أطراف المنطقة سيراً على الأقدام

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

وصل الرحالة الباكستاني كسرة رائي البالغ من العمر 42 عاما أمس إلى بلدة اللحن «100 كيلومتر شمال المدينة المنورة» في رحلته سيرا على الأقدام من مدينة كراتشي الباكستانية إلى مكة المكرمة، والتي اجتاز خلالها عددا من الدول العربية والإسلامية، قاصدا بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج في رحلة قاربت الثلاثة أشهر، يهدف من خلالها لغرس المحبة ونشر السلام.ووصل الرحالة إلى هجرة اللحن في طريقه إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسلام على النبي المصطفى ومن ثم مواصلة رحلته إلى المشاعر المقدسة، حيث كان في استقباله لحظة وصوله إلى بلدة اللحن عدد من المواطنين ومن أبناء جلدته من الجالية الباكستانية، فيما كانت دوريات أمن الطرق والهلال الأحمر بطريق المدينة المنورة – تبوك في متابعته منذ دخوله حدود أمن الطرق يوم الأحد الماضي.«عكاظ» التقت بالرحالة كسرة رائي عند وصوله إلى اللحن والذي بين أن رحلته بدأت من مقر إقامته بمدينة كراتشي مرورا بكويتا ثم إلى تفنان ثم إلى إيران مرورا بزردان ثم إلى ميناء مهران ثم إلى العراق مرورا ببغداد والفلوجة والرمادي، ثم بعد ذلك إلى الأردن عن طريق منفذ الرويشد، مرورا ببعض المدن الأردنية .