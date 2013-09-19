"الداخلية": قوات الأمن تواصل تقدمها في "كرداسة".. ولن نتراجع إلا بعد تطهيرها

المتحدث باسم وزارة الداخلية: خطة اقتحام كرداسة اعتمدت على حصارها عن طريق الجيش ثم دخول قوات العمليات الخاصة

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

محمد إبراهيم وزير الداخلية

قال اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن قوات الأمن تواصل تقدمها في كرداسة، ولن تتراجع إلا بعد تطهيرها من كافة البؤر الإرهابية والإجرامية.

وأوضح اللواء عبداللطيف اليوم أن خطة اقتحام كرداسة اعتمدت على شقين أساسيين؛ الأول يتعلق بحصارها من الخارج ومن ناحية الظهير الصحراوي، وهو الشق الذي تنفذه القوات المسلحة وتنقله حاليا قنوات التليفزيون، والثاني هو المواجهة المباشرة مع العناصر الإرهابية، وهو ما تنفذه المجموعات القتالية التابعة للعمليات الخاصة، مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت حتى الآن عن استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، إثر إصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن أثناء بداية عملية الاقتحام.

وأكد أن البؤر الإجرامية والإرهابية ومن بينها دلجا وكرداسة، تأتي ضمن أبرز سلبيات نظام الإخوان، وتعمل وزارة الداخلية على تصفيتها حاليا لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

الأخبار المتعلقة:

ontv: عنصر جهادي ألقي قنبلة يدوية على قوات الأمن في كرداسة

شهود عيان: الجيش يسيطر على المنطقة المحيطة بقسم كرداسة المحترق

مصدر: القبض على 3 آخرين مشتبه في تورطهم بإطلاق النار على قوات الأمن في كرداسة

عاجل| القبض على طارق وعبود الزمر في كرداسة

مصدر أمني يؤكد استشهاد مساعد مدير أمن الجيزة في المستشفى متأثرا بجراحه

القبض على 5 مشتبه بهم في إطلاق النار على قوات الأمن في "كرداسة"

"أون تي في": الداخلية تناشد أهالي "كرداسة" البقاء في منازلهم

مصدر أمني ينفي استشهاد لواء شرطة في اقتحام "كرداسة".. ويؤكد: أصيب فقط

تبادل نار بين الأمن ومسلحين في كرداسة.. ومصدر: 40 تشكيلا يشارك في العملية

عاجل| إطلاق نار مكثف على قوات الأمن من داخل مدارس ومساجد في "كرداسة"

عاجل| "المحور": استشهاد عقيد شرطة في اعملية اقتحام "كرداسة"

عاجل| وصول قوات من الجيش والشرطة إلى مداخل كرداسة