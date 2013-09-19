آليات «إزالات» النكاسة تعتلي10 طوابق

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة )

تعددت طرق وأساليب إزالات المباني في العاصمة المقدسة خلال هذه الفترة والتي تشهد أوسع عمليات إزالات وهدم للمباني ضمن مشروع تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، فمن الهدم بواسطة الآلات الميكانيكية، حيث يجب أن يجري الهدم بواسطة الكرة الحديدية في حالة كون المبنى معزولا على أن تكون حبال التعليق بطول ارتفاع العمارة المراد هدمها مرة ونصف ومزدوجة ضمانا للسلامة، إلى الهدم بواسطة استخدام معدات القطع «القص»، حيث في حالة استخدام معدات القطع يراعى أن يتم ذلك من قبل عمال فنيين متخصصين مع ارتدائهم الملابس والنظارات والقفازات الواقية، ومراعاة تنفيذ احتياطات السلامة الوقائية وفقا لما تضمنته لائحة شروط السلامة في عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وإلى الهدم بواسطة المتفجرات والتي يجب فيها تفكيك التسليح والأشياء المعدنية بواسطة القص بالحرارة أو الوسائل الأخرى. ويعد الهدم وإزالة المبنى بواسطة استخدام «البلدوز» من أكثر الطرق انتشارا بين الهدم والإزالات التي تعيشها العاصمة المقدسة، وعلى الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة أثار اعتلاء عدد من المعدات الثقيلة مباني العشر طوابق دهشة الكثير من المارة وقائدي السيارات على الطريق، وذلك بسبب اعتلائها الشاهق بطريقة غريبة من نوعها كما ظهرت للمارة. ومن جهتهم أكد مجموعة من شهود العيان أن اعتلاء تلك المعدات كان بواسطة ونشات خاصة اعتلت بها إلى الدور العاشر في ذلك المبنى، فيما ينتظر أن تأتي المعدة بالمبنى على آخره.