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إستشهاد مساعد مدير أمن الجيزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال اقتحام كرداسة

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إستشهاد مساعد مدير أمن الجيزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال اقتحام كرداسة إستشهاد مساعد مدير أمن الجيزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال اقتحام كرداسة

استشهد اللواء نبيل فرج، مساعد مدير أمن الجيزة، اليوم، الخميس، فور وصوله الى مستشفى “الهرم” متأثرا بإصابته، متأثرًا  بإصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن،  وذلك خلال عملية اقتحام كرداسة وتطهيرها من البؤر الإجرامية.

 

وكان اللواء نبيل فراج قد أصيب فى بداية مشاركته فى عملية اقتحام مركز كرداسة بطلق نارى بالمنطقة العليا من جانبه الأيمن؛ حيث تم نقله الى احدى المدرعات العسكرية، ثم نقله الى مستشفى “الهرم” لمحاولة اسعافه حيث وافته المنية.

 

وكانت قوات الامن قد أعلنت فى وقت سابق، عن اقتحام كرداسة، وذلك لملاحقة عدد من المطلوبين جنائيًا، والمتورطين في مذبحة مركز الشرطة، والتى راح ضحيتها 11 فردًا، من بينهم مأمور المركز ونائبه.

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