مصدر أمني: إبطال مفعول عبوتين ناسفتين قرب محطة مترو أنفاق حلمية الزيتون

أكد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اللواء منير السيد انه تم صباح اليوم، الخميس، العثور على عبوتين ناسفتين بدائيتى الصنع على قضبان محطة مترو الأنفاق على مسافة 100 متر من محطة حلمية الزيتون بالقاهرة بالاتجاه المؤدى الي حلوان.

وقال اللواء منير السيد، فى تصريحات صحفية، إن خبراء المفرقعات نجحوا فى إبطال مفعول العبوتين الناسفتين، مشيرا الى أنه تم اغلاق محطات المترو جزئيا من المرج حتى سراى القبة.

> وأكد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن قوات الأمن تقوم حاليا بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود اى عبوات أو متفجرات أخرى.

> أ ش أ