جى بى أوتو مصر تدعم أداب المرور عند الأطفال بجناح بمدينة كيدزانيا

افتتحت "جى بى أوتو" غبور بالأمس جناح خاص للأطفال بمدينة "كيدزانيا" بالتجمع الخامس، حيث يقدم الجناح عدة خدمات للأطفال مثل القيادة واستخراج الرخص الخاصة بالمدينة وأيضا تنمية خيال الطفل لابتكار تصميمات عدة للسيارات مع اختيار للألوان المفضلة له، وبيع السيارات بالجناح من خلال خدمة المبيعات ودورات تدريبية لهم فى هذا المجال وسيتاح للأطفال التدريب أيضا على معرفة الإشارات والطرق الصحيحة للقيادة وقوانين المرور.

يذكر أن ثناء عفيفى – مدير قطاع تسويق شركة غبور أوتو- هيونداى الشركة الرائدة فى مجال تجميع وتوزيع السيارات فى مصر والشرق الأوسط قد وقعدت عقد المشاركة بهذا الجناح مع طارق زيدان- محافظ كيدزانيا مصر لعمل اتفاقية تعاون حيث تشارك غبور أوتو فى هذا المشروع لتدعيم فكرة التعليم الترفيهى وتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال وذلك من خلال تقديم نموذجًا جديدًا للفكر الترفيهى، هذا بالإضافة إلى توفير معرض للسيارات به عدد كبير من موديلات هيونداى الجديدة تُتاح فيه الفرصة للأطفال استعراض ومراجعة المواصفات الفنية لكل سيارة والمقارنة بين الألوان ومزايا كل سيارة، ومن ثم اختيار النموذج الذى يرغب فى شرائه.

تعد مدينة كيدزانيا بمفهومها الجديد مركزاً تعليمياً ترفيهياً للأسرة يوفر للأطفال بيئة تعليمية آمنة، فريدة من نوعها وواقعية، تسمح للأطفال فى عمر ٤-١٤ سنة القيام بكل ما يمكن أن يترأى لهم، حيث يقوموا بلعب الأدوار المختلفة من خلال محاكاتهم للأنشطة التقليدية التى يقوم بها "الكبار".

كما أن الأطفال يعيشون تجربة تحاكى عالمنا الواقعى، حيث سيعملون فى "الوظائف" المختلفة بالمدينة، وأما أن يتقاضوا أجراً مقابل العمل كعامل فى مصنع، أو كطبيب، أو مهندس، أو صحفى، أو صاحب متجر، أو غيرها من الوظائف، أو أن يقوم الطفل نفسه بالدفع مقابل قيامه بالتسوق أو الترفيه من خلال عملة كيدزانيا وهى "كيدزوز".

يذكر ان مدينة كيدزانيا تم إقامتها بموقع استراتيجى بالقاهرة الجديدة داخل أكبر مركز تجارى بمصر والمدينة على مساحة أكثر من 8.600 متر مربع من المساحات الإنشائية على طابقين، ومن المتوقع أن تستقبل كيدزانيا القاهرة ما بين 750,000 ألف إلى 1 مليون زائر فى العام الأول من افتتاحها.

يهدف هذا المشروع إلى تعليم الأطفال القيادة الآمنة، وذلك من خلال تلقى الدروس النظرية والعملية للقيادة من خلال جهاز محاكاة، حيث يمارس كل طفل مهارات القيادة الخاصة به، فضلا عن دراسة وتعلم إشارات المرور المختلفة ومعانيها، ثم فى النهاية يجتاز كل طفل اختبار القيادة ويحصل على الرخصة الخاصة به التى بموجبها يستطيع القيادة فى أى مدينة كيدزانيا بالعالم.

وقد أكدت شركة غبور أوتو أن أهم أسباب توقيعها لهذه الاتفاقية هى ان كيدزانيا مدينة تهدف إلى المزج بين التعليم والمرح بأسلوب شيق وممتع، كما سيتيح وجود غبور أوتو بالمدينة فرصة ذهبية للأطفال للدخول إلى عالم قيادة السيارات الممتع بالإضافة إلى تعلم قواعد القيادة الآمنة وآداب المرور وهذا ما سيخلق لنا جيلا جديدا تنخفض معه معدلات حوادث الطرق التى اصبحنا نعانى منها كثيرا فى الفترة الأخيرة.