إنتاج ليبيا من النفط الخام يقفز إلى 620 ألف برميل

قال مسئولون بالمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، أمس الأربعاء، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام قفز إلى 620 ألف برميل يوميًا مع تزايد الإنتاج من حقول فى غرب البلاد، بعد إعادة تشغيلها فى وقت سابق هذا الأسبوع.

قال عضو بالمجلس التنفيذى للمؤسسة، إن الإنتاج من حقل الشرارة وصل إلى حوالى 300 ألف برميل يوميًا، وان إنتاج حقل الفيل ارتفع إلى 70 ألف برميل يوميًا.

وأضاف مسئول نفطى ليبى آخر، أنه من المتوقع أن يصل حقل الشرارة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة التى تبلغ حوالى 330 ألف برميل يوميًا بحلول غدًا الخميس، فى حين أن الإنتاج من حقل الفيل سيصل إلى 90 ألف برميل يوميًا خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار العمال فى محاولتهم لتشغيل وحدات حقن الماء.