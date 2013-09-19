تأجيل ندوة "ماذا نريد فى دستور مصر الثورة" للأسبوع المقبل

أجل مركز "الوعى العربى للحقوق والقانون" الندوة المرتقبة بعنوان "ماذا نريد فى دستور مصر الثورة؟" إلى الأسبوع القادم.

> وتم تأجيل الندوة لمناقشة بعض المقترحات التى استجدت، من أجل طرحها على لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور.

وتهدف تلك الندوة إلى عرض استعراض سريع للدساتير المصرية كافة، والعمل على المشاركة لتسهيل مفهوم الدساتير بالنسبة للمجتمع ووضع عدد من المقترحات أمام اللجنة لمساعدتها على الوصول للصيغة الأفضل للدستور.

ومن المنتظر حضور الفقيه الدستورى، الدكتور عصام الإسلامبولى ،القيادى بالتيار الشعبى وحزب الكرامة، ليتحدث عن رؤيته لمواد الدستور.