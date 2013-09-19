"الزراعة": ملتزمون بتوفير تقاوى القمح والأسمدة بسعر مناسب

أكد الدكتور عبد الحميد شحاتة -رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة- على أن الوزارة فى انعقاد دائم باجتماعات دورية أسبوعية للجنة الأسمدة، والمكونة من ممثلى شركات المناطق الحرة، وممثل وزارة البترول ووزارة الزراعة لتوفير أسمدة الموسم الشتوى، مؤكد أنه تم التنسيق مع وزارة البترول على ضخ الغاز للشركات المنتجة للسماد، حتى تفى بحصصها المطلوبة لدى وزارة الزراعة.

وأشار شحاتة إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، خاصة السماد وتقاوى القمح وبأسعارها الثابتة الحقيقة المخفضة للموسم الجديد.

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، فى تصريحات لـــــ"اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة شكلت غرفا لعمليات توزيع الأسمدة بالمحافظات تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى الجديد، والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات، وللحد من التلاعب، وانتشار تجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى النيابة العامة.