مؤتمر صحفى لـ"الخدمات النقابية" لمناقشة مطالب العمال فى الدستور

تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية مؤتمراً صحفياً لمناقشة مطالب العمال فى الدستور، الأحد المقبل، بجمعية أبناء الصعيد بشارع رمسيس؛ وذلك فى إطار حملة "العمال والدستور" والتى أطلقتها دار الخدمات النقابية والعمالية بهدف الضغط لوضع مطالب العمال على أجندة لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، ورفع الصوت العمالى للمشاركة فى صياغة الدستور المصرى.

وتقوم الخدمات النقابية والعمالية بالتنسيق مع العديد من القوى العمالية والسياسية بمحافظة القاهرة، بمؤتمر عمالى لمناقشة مطالب العمال من الدستور، واستعراض لأهم مواد المسودة الأولى للدستور والتى خرجت عن لجنة الخبراء.

ويشارك فى المؤتمر عدد من القيادات العمالية على رأسهم كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورحمة رفعت، المحامية ومنسقة البرامج بالدار، والعديد من قيادات النقابات المستقلة بمحافظة القاهرة وممثلو الأحزاب والقوى السياسية.