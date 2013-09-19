"التموين" تهدد الشركات بسحب خطاب الضمان بسبب غياب السلع المدعمة

حالة من الغضب والاستياء سيطرت على العديد من المواطنين، نتيجة عدم حصولهم على بعض السلع المدعمة عن شهر أغسطس الماضى؛ حيث وصلت نسبة العجز فى الأرز التموينى إلى 17% والزيت 27% بسبب عدم التزام الشركات بالتوريد لصالح هيئة السلع التموينية فى مواعيدها المحددة.

وأكد وليد الشيخ- نقيب بدالى التموين- فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أزمة السلع التموينية جاءت خلال الشهر الماضى بسبب عدم صرف بعض الكميات لأصحاب البطاقات التموينية، خاصة وأنه لم يصرف 27% من سلعة الزيت عن الشهر الماضى، وكذلك لم يتم صرف 17% من سلعة الأرز لافتا إلى أن الدكتور محمد أبو شادى- وزير التموين والتجارة الداخلية- تعهد بالعمل على حل مشاكل بقالى التموين من خلال صرف السلع فى مواعيدها؛ حيث أصدر قرارا بإعادة صرف كيلو ونصف زيت لكل مستفيد من السلع المدعمة، بدلا من 925 جراما فى الوزارة بشأن صرف السلع فى مواعيدها.

وأوضح نقيب البدالين أنهم طالبوا وزارة التموين بضرورة صرف جميع السلع المدعمة للمواطنين فى مواعيدها، إلا أن عدم التزام فروع شركات الجملة بصرف السلع يؤدى إلى حدوث العديد من المشاكل، مطالبا وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة توفير السلع مع صرف مستحقات البدالين المتأخرة والممثلة فى الحوافز الشهرية على بطاقات التموين، خصوصا وأن عدم صرف السلع المدعمة فى مواعيدها يسبب مشاكل بين المواطنين وبدالى التموين.

وقال أحمد محمود- بدال تموينى من الجيزة- أن أزمة الزيت التموينى عن الشهر الماضى مازالت مستمرة؛ بسبب شكاوى المواطنين من عدم صرف السلع فى مواعيدها، لافتا إلى أن الدكتور محمد أبو شادى تعهد بتوفير جميع السلع اعتبارا من الشهر الجارى.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم حاليا مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن توفير الأرز التموينى فى مختلف المحافظات، وكذلك توفير كميات الزيت التموينى، وأوضح المصدر أنه سيتم شطب جميع الشركات غير الملتزمة بتوريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية عن الأشهر الماضية، وحرمانها من أى تعاقدات مع الجهات الحكومية، إضافة إلى سحب خطاب الضمان الخاص بكل شركة، والبالغ قيمته 500 ألف جنيه، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتوفير جميع السلع المدعمة عن شهر سبتمبر الجارى للمواطنين وسيتم صرف جميع السلع المتأخرة عن الشهر الماضى.

ومن جهته وزير التموين والتجارة الداخلية على أن المقررات التموينية عن شهر سبتمبر الحالى تم توفيرها بمعدل 88 ألف طن زيت و111 ألف طن أرز، إضافة إلى توفير كميات السكر التموينى لمدة 6 أشهر مقبلة، لافتا أنه تم توفير كميات إضافية لزيت التموين بمقدار 60 ألف طن، وكذلك احتياطى للأزر بمقدار 39 ألف طن؛ حيث يتم الصرف للمواطن كيلو ونص زيت شهريا.

وأوضح الوزير، أنه تم تكليف مدير المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط منظومة السلع والتصدى لظاهرة البائعة الجائلين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لمفتشى التموين.