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إصابة ضابط شرطة من قوات إقتحام كرداسة بطلق نارى بالجانب الأيمن

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إصابة ضابط شرطة من قوات إقتحام كرداسة بطلق نارى بالجانب الأيمن إصابة ضابط شرطة من قوات إقتحام كرداسة بطلق نارى بالجانب الأيمن

أُصيب ضابط من قوات الشرطة بطلق نارى بالجانب الأيمن أثناء مشاركته فى عملية اقتحام وتطهير منطقة كرداسة من العناصر الإرهابية والاجرامية، وضبط المتهمين بارتكاب مذبحة مركز شرطة كرداسة، والتى استشهد على اثرها 11 ضابطا وفردا.

وقامت قوات الشرطة على الفور بنقل الضابط المصاب إلى إحدى مدرعات الجيش لنقله إلى المستشفى لإسعافه.

ومن جهة أخرى، سُمِعَ دوى طلقات نار كثيف بشوارع كرداسة؛ حيث بدأت قوات الأمن فى عمليات المواجهة المباشرة مع العناصر الاجرامية والارهابية المطلوب ضبطها، فيما شوهدت أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من أعلى أحد المبانى بالمنطقة.

أ ش أ

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