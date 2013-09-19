ثانوية المزاحمية لا تكفي آلاف الطلاب

مكتب التربية: خاطبنا المحافظة للرفع لأمير الرياض

سعود الخزيم (المزاحمية)

ناشد عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة ثانوية البنين بمحافظة المزاحمية والمراكز التابعة لها وزير التربية والتعليم باستحداث مدرسة ثانوية أخرى للبنين بالمحافظة التي تشهد تنامياً في عدد السكان عاما بعد آخر والذي يقدر تقريباً في آخر إحصائية لأكثر من 50 ألف نسمة خاصةً أنه يتبعها أكثر من عشرة مراكز.وقالوا لـ «عكاظ» إن عدد الطلاب في كل فصل في المدرسة الحالية تجاوز 55 طالباَ مما يؤثر على مستوى أبنائنا الدراسي وحالتهم الصحية مستغربين عدم استحداث مدارس أخرى منذ أكثر من 36 عاما على إنشاء المدرسة الحالية.وطالب إبراهيم بن سليمان الزمامي ولي أمر طالب باستحداث مدرسة ثانوية ثانية للبنين نظراً لكثرة الطلاب في المدرسة الحالية وأضاف الزمامي أن ابنه يدرس في الصف الأول الثانوي والذي تجاوز عدد الطلاب في هذا فصل 55 طالبا مما يؤثر على مستوى ابنه دراسياَ ومتخوفاً لانتشار الأمراض المعدية بين الطلاب لازدحامهم في الفصل.وناشد فهد بن سعد السبيعي ولي أمر طالب وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود بتحقيق رغبة أولياء أمور الطلاب باستحداث مدرسة ثانوية أخرى للبنين والتي تصب في مصلحة أبناء المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها مستغربا من عدم استحداث مدرسة ثانوية ثانية بالمزاحمية والتي تعتبر من أكبر المحافظات التابعة الرياض ولما تشهده المزاحمية من تطور عمراني زاد على أثره عدد السكان الذي تجاوز 50 ألف نسمةوتساءل فرحان سعيد القحطاني ولي أمر طالب قائلا «لماذا لا تفتتح مدرسة ثانوية ثانية للبنين بمحافظة المزاحمية أسوة ببعض المحافظات الأخرى خاصة أن محافظة المزاحمية يوجد بها عدد كبير من الطلاب، وشروط افتتاح مدرسة ثانوية ثانية منطبقة عليها مضيفا بقوله إن محافظة المزاحمية في نمو سكاني ملحوظ ويوجد بها أحياء كثيرة تخلو من المدارس كحي طويق وغرناطة والهدا علاوة على ذلك يتبعها أكثر من عشرة مراكز. وذكر القحطاني أن هناك عدة أراض مخصصة لاستحداث مدارس بالمحافظة في بعض الأحياء التي تشهد كثافة سكانية كبيرة لكن لم يتم إنشاء مدارس بها، مضيفا بقوله إن المدرسة الحالية مضى عليها أكثر من 36 عاما وشهدت المزاحمية خلال هذه السنوات ازديادا في عدد السكان ولم يستحدث مدرسة أخرى لسد الاحتياج، مبينا أن المدرسة الحالية تستقبل طلاباً من مدارس بالمرحلة المتوسطة بالمحافظة عددها تجاوز الخمس مدارس، وناشد القحطاني في نهاية حديثه وزير التربية في حل هذه الإشكالية التي أصبحت هاجسا لأولياء الأمور.وذكر سويلم بن مبروك المقاطي ولي أمر طالب بقوله إننا قمنا بمخاطبة بعض الجهات الحكومية بالمحافظة بالتحرك لحل هذا المشكلة الشائكة التي نعاني منها، مضيفا بقوله إنه يسكن بحي غرناطة والذي يشهد أكبر تجمع سكاني بالمحافظة ولا توجد به أي مدرسة للبنين وكشف المقاطي أنه يوجد بالحي الذي يسكنه أراض مخصصة لإقامة مدارس للبنين ولم يستحدث عليها أي مدرسة.أبوفيصل ولي أمر طالب يشكو ويتذمر من عدم وجود مدرسة ثانوية ثانية بالمحافظة الأمر الذي جعله على قوله يضطر إلى إلحاق أبنائه في مدارس خارج المحافظة كون المدرسة الحالية مزدحمة بكثرة الطلاب ولا تستوعب طلاب آخرين وأضاف أبو فيصل أنه ينقل أبناءه على حسابه الخاص رغم ظروفه المادية المتدنية.أما عبدالله بن سعد العتيبي فيقول إن مدرسة ثانوية المزاحمية الحالية تأسست عام 1396هـ ولدي ابن يدرس في المرحلة الثانوية ولكون المدرسة الحالية مزدحمة بالطلاب لم أسجل ابني بها لكثرة أعداد الطلاب بها واستغرب من عدم استحداث مدرسة أخرى لفك الازدحام الذي تشهده مدرسة ثانوية المزاحمية الحالية، مضيفا بقوله إن محافظة المزاحمية تشهد تطوراً في المشاريع التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي كالكليات الجامعية التابعة لجامعة الملك سعود، مناشداً وزارة التربية والتعليم باستحداث مدارس حكومية لتواكب التطور العمراني والازدياد السكاني الذي تشهد المحافظة.استهداف ثانويةأوضح لـ «عكاظ» مصدر من مكتب التربية والتعليم بمحافظة المزاحمية أنه سبق أن تم الرفع للمحافظة بخطاب رقم 492وبتاريخ19/6/1434 بطلب استحداث ثانوية ثانية للبنين بالمزاحمية لإدراجها من ضمن احتياجات المحافظة لتقديمها لأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أثناء زيارته السابقة لمحافظة المزاحمية للوقوف على احتياجات المحافظة، مؤكداَ بقوله إن مدرسة ثانوية البنين الحالية لا تستوعب أعداد الطلاب المتزايدة بشكل ملحوظ بالمحافظة والمراكز والهجر التابعة لها.