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إعلان المقبولين في برنامج الدبلومات التربوية بحريملاء

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إعلان المقبولين في برنامج الدبلومات التربوية بحريملاء إعلان المقبولين في برنامج الدبلومات التربوية بحريملاء

 خالد العصيمي (الدوادمي)

أعلنت جامعة شقراء ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء عن أسماء الطلاب المقبولين ببرنامج الدبلومات التربوية في كلية العلوم والدراسات الإنسانية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1434/1435هـ، ذلك في تخصصات دبلوم توجيه وإرشاد، دبلوم عام بالتربية.ودعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر جميع الطلاب المقبولين إلى مراجعة كلية المجتمع مبنى الطلاب لاستلام الجداول الدراسية.ويمكن للراغبين في الاطلاع على الأسماء زيارة موقع «عكاظ » على الانترنت.

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