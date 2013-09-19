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44 دورة تأهيلية للمرشدين الصحيين في مدارس الرياض

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44 دورة تأهيلية للمرشدين الصحيين في مدارس الرياض 44 دورة تأهيلية للمرشدين الصحيين في مدارس الرياض

 عبد الله عبيد الله الغامدي (الرياض)

تنفذ الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض المرحلة الثانية من تأهيل واعتماد المرشدين الصحيين في كافة مدارس المنطقة والتي تشمل إقامة 44 دورة تأهيلية مدة كل منها ثلاثة أيام.وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد بن عبدالله الشنيبر أن إقامة مثل هذه الدورات والاهتمام بالمرشدين الصحيين في المدارس يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تحديد اثنين من المعلمين في كل مدرسة يزيد عدد طلابها عن 100 طالب ومعلما واحد في المدارس التي يبلغ عدد طلابها 100 طالب أو أقل لمساعدة ممرض المدرسة في تنفيذ مهام الصحة المدرسية.وبين الشنيبر أن الهدف من وجود المرشد الصحي في المدارس يتعلق في التوعية والتثقيف للطلاب عن الأمور المتعلقة بالصحة المدرسية والصحة بشكل عام، مشيرا إلى حرص وزارة التربية والتعليم على التكامل في بناء شخصية الطالب نفسيا وتربويا واجتماعيا وصحيا وتسخر كافة الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق هذا التكامل.

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