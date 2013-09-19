مدير جامعة الملك سعود يتفقد كليات المزاحمية

سعود الخزيم (المزاحمية)

تفقد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، كليات الجامعة فرع المزاحمية، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له المشرف العام على كليات الجامعة فرع المزاحمية الدكتور فهد بن عبدالله التركي ومنسوبو الفرع من أساتذة وموظفين.واطلع خلال الزيارة على مرافق السنة التحضيرية فرع المزاحمية من معامل للحاسب الآلي ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس وكافتيريا الطلاب، وصالة اللياقة والترفيه، واستمع لشرح مفصل من المشرف العام على الكليات، كما التقى بالطلاب في قاعات الدراسة واطمأن على سير العملية التعليمية واستمع لأسئلة الطلاب وحاجاتهم ومقترحاتهم.وفي نهاية جولته عقد اجتماع مع المسؤولين في الفرع لمناقشة الموضوعات الخاصة باحتياجات الفرع وسبل تيسيرها، والنهوض بالعملية التعليمية على أكمل وجه.رافق مدير الجامعة في هذه الزيارة وكيل الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان. من ناحية أخرى نيابة عن مدير جامعة الملك سعود، دشن وكيل الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس موقع مكتب العلاقات المجتمعية التابع لوكالة الجامعة لتطوير الأعمال.