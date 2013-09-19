توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل كليتي المدربين التقنيين

خالد العصيمي (الدوادمي)

وقع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص بالمؤسسة أمس اتفاقية ادارة وتشغيل كلية المدربين التقنيين بالرياض وكلية ينبع للتقنية التطبيقية مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي giz المحدودة، حيث وقعها من جانب الشركة رولاند تسيلباور المدير الإقليمي للشركة.ويأتي توقيع الاتفاقية للعام الثالث حيث تقوم المؤسسة الألمانية بتولي ادارة تشغيل كلية المدربين التقنيين في الرياض وكلية ينبع للتقنية التطبيقية، فيما تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مسؤولية تقديم الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل وتطوير كلية المدربين التقنيين وكلية ينبع للتقنية التطبيقية.وعقب توقيع الاتفاقية أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن المؤسسة اتجهت إلى تشغيل الكليات مستعينة في ذلك بالعديد من الخبرات الدولية، وهذا سيسهم في زيادة فاعلية مخرجات التدريب وفق معايير دولية تتماشى مع متطلبات سوق العمل كميا ونوعيا.وأكد حرص المؤسسة على تطوير كلياتها التقنية ومعاهدها بكافة مناطق ومحافظات المملكة من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات، حرصا منها على مواكبة كافة التطورات العالمية التي بالتالي تنعكس على تأهيل وتدريب خريجي وخريجات المؤسسة لتهيئتهم للانخراط في سوق العمل السعودي بمهارات عالية.يذكر أن كلية المدربين التقنيين تسعى لتحقيق أهداف المؤسسة كونها ستزود المؤسسة بالمدربين التقنيين المتخصصين من خلال استقطاب خريجي الكليات التقنية المتميزين من حملة الشهادات الجامعية (الدبلوم) وإكسابهم المعارف والمهارات المتخصصة والمساندة للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة التقنية بالإضافة الى شهادة مدرب تقني مهني معتمد وفق المعايير العالمية من خلال التعاون مع أهم المنظمات العالمية المتخصصة في التدريب التقني والمهني، حيث تمتد فترة التدريب في الكلية الى ثلاث سنوات تطبق خلالها انظمة عالية الجودة في التدريب والتطبيق على رأس العمل في القطاعين العام والخاص، وتعتبر اللغة الانجليزية لغة التدريب في عدد من التخصصات التقنية مثل الانتاج الميكانيكي والتبريد والتكييف والالكترونيات والآلات والمعدات الكهربائية والاتصالات والمعلومات وقد اعتمدت الوكالة المركزية للتقويم والاعتماد الأوروبية ZEvA برامج البكالوريوس الهندسية التي تقدمها كلية المدربين التقنيين.