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احتفالات صبيا باليوم الوطني الخميس

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احتفالات صبيا باليوم الوطني الخميس احتفالات صبيا باليوم الوطني الخميس
أنهت الجهات الحكومية كافة بمحافظة صبيا استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 83 للمملكة العربية .وأوضح محافظ صبيا محمد عباس الحكمي أن جميع الجهات أنهت استعداداتها للمشاركة في احتفالية المحافظة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع وذلك مساء الخميس الموافق 20 ذو القعدة الحالي على ملعب إدارة التربية والتعليم بالمحافظة بعد صلاة العشاء مباشرة.وبين أن الاحتفال سيتضمن العديد من الكلمات والقصائد الشعرية  والعروض الشعبية والمسابقات الثقافية وغيرها من الفعاليات التي تبرز فرحة الأهالي بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بوطنهم في ذكرى يومه المجيد، سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

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