محاضرات وندوات ومعارض في احتفالات اليوم الوطني

وكيل إمارة جازان بحث الاستعدادات في الاجتماع التحضيري

ياسين القاسم (جازان)

ترأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد أمس، الاجتماع التحضيري الثاني لاحتفالات المنطقة باليوم الوطني 83 للعام الحالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.وأكد وكيل إمارة المنطقة أن الاجتماع يأتي من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية من قبل مختلف الجهات لاحتفال المنطقة بهذه المناسبة التي يشرف عليها مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بما يبرز أهمية ذكرى اليوم الوطني للمملكة التي يستلهم الجميع فيها بطولة الأمجاد التي تحققت على يد موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.وأوضح أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع لإخراج المناسبة بما يتناسب وأهميتها ومكانتها، مبينا أن الاحتفاء بالمناسبة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام سيتضمن إلى جانب الحفل الرئيس الذي سيقام بمشاركة كافة محافظات المنطقة بمقر القرية التراثية بمدينة جازان تنفيذ العديد من المحاضرات والندوات والمعارض التي تبرز للأجيال ما تحقق لوطنهم من تطور شامل، وتعريفهم بمراحل الانجازات التي تحققت عبر فصول العطاء وما وصلت إليه المملكة من إنجازات كبيرة منذ توحيدها حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.وحث السويد الجهات واللجان المشاركة في تنفيذ المناسبة على مراعاة الضوابط والمعايير المنظمة، واختيار الموضوعات التي تعرف المواطنين بتاريخ الوطن وإعطائها المجال الأوسع إعلاميا للتعريف بإنجازات المنطقة.وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المتضمن بحث استعدادات الجهات الحكومية للاحتفال باليوم الوطني في مختلف النواحي الأمنية والخدمية والإعلامية والثقافية، واستعراض مشاركات كافة الجهات الحكومية في ما يخص تزيين الميادين العامة وتهيئة كافة المواقع بما يتناسب وهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.