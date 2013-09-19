طلاب الجامعة يتعرفون على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

افتخار باحفين، حسين محه (جازان)

أنهى طلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان برنامجا تدريبيا أقيم في ولايتي ميشيغن وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وقفوا من خلاله على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسان فرانسيسكو، والتحقوا بدورة تدريبية عن دورة العملة وتجميعها من البنوك التجارية وصولا إلى البنك المركزي بالإضافة إلى زيارة لميناء لوس أنجليس وشركة فورد للسيارات بمدينة ديترويت بميشيغن.وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان الدكتور خالد بن حسن القاضي أن البرنامج التدريبي توزع ما بين المحاضرات النظرية والزيارات الميدانية، واشتملت المحاضرات على دروس في ثقافة الأعمال وعوامل القوة في الاقتصاد الأمريكي، كما اشتملت على دروس في كيفية ريادة الأعمال وصفات الرياديين والاستشارات الإدارية والاستشارات الاستراتيجية والذكاء الثقافي والاختلافات الثقافية إلى جانب إدارة خطوط الإنتاج و إدارة الأعمال والاستراتيجية العالمية .وبين الدكتور القاضي أن البرنامج التدريبي الخارجي للكلية أحد البرامج التدريبية التي توفرها الكلية للطلاب تسعى من خلاله إلى تعريفهم بثقافة وبيئة الأعمال العالمية والاستفادة من الخبرات العالمية وتنمية المهارات الإدارية، مضيفا أن البرنامج وفق ما بين الجوانب النظرية والعملية وصمم ليكون حافزا للطلاب في مختلف الاتجاهات المستقبلية سواء كانت الريادية الدراسية.وقال الطالب المتدرب علي الدحناني من قسم المحاسبة انه استفاد من البرنامج وخصوصا أثناء زيارته للشركات المتخصصة في المراجعة والمحاسبة التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجالها، فيما أشاد الطالب سليمان الغزواني من قسم نظم المعلومات الإدارية بالبرنامج وذكر أنها كانت تجربة فريدة وأن البرنامج شمل كافة الجوانب في مجال الأعمال والإدارة.