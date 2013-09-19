موجز إخباري

60 مشاركا في دورة الخطباء برنيةفايز السبيعي (رنية)بدأت دورة الأئمة والخطباء بمحافظة رنية والتي تنظمها جامعة طيبة ممثلة في المعهد العالي للأئمة والخطباء بالتعاون والتنسيق مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم برنية، وشهدت حضوراً مميزاً، حيث شارك بها 60 مشاركا.وأشار لـ«عكاظ» رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رنية عبدالرحمن الجماش إلى انطلاق الدورة تحت عنوان (فن الخطابة) التي قدمها الشيخ الدكتور معتاد معتق الحربي وورشة عمل ناقشت جوانب الخطابة والإمامة، مبينا أن الحضور كان مميزا وعكس رغبة الأئمة والخطباء في مثل هذه الدورات التي لها اثرها على الخطيب والإمام وتعود بالنفع على المجتمع.دورات تعريفية بدور النشر الإلكترونية لمنسوبي الجامعةمحمد سعيد الزهراني (الطائف)تقيم عمادة شؤون المكتبات بجامعة الطائف بالتعاون مع المكتبة الرقمية السعودية عددا من الدورات التدريبية والتعريفية بدور النشر الإلكترونية لكافة منسوبي الجامعة بإشراف من عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور علي بن فهيد الفعر وبتوجيهات ومتابعة من قبل مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز باناجة.وقد أعرب العديد ممن حضروا هذه الدورات من منسوبي ومنسوبات الجامعة عن شكرهم لإقامة هذه الدورات لكونها سبباً في تعريفهم بتلك الدور وآلية التعامل والاستفادة من محتوياتها العلمية من كتب ودوريات وأبحاث.ووعد عميد شؤون المكتبات الحضور باستمرارية هذه الدورات بكل فصل من فصول السنة الدراسية لتشمل أكبر عدد ممكن من منسوبي الجامعة لتعم الفائدة المرجوة منها.وتمنح دور النشر الأجنبية كافة الحضور شهادات معتمدة تؤكد حضورهم لهذه الدورات.