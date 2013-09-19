تشجيع طلاب الجامعة على القراءة بـ«قهوة وكتاب»

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

تنظم جامعة الطائف ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث صباح اليوم الخميس بقاعة المحاضرات الصغرى بالحوية اللقاء العلمي المفتوح مع رواد الأعمال بمشاركة أعضاء المجلس الاستشاري الدولي للابتكار وريادة الأعمال.ويتضمن اللقاء عددا من الفعاليات منها حوار مفتوح مع رواد الأعمال في المملكة لمناقشة أهم متطلبات هذا القطاع وسبل تطويره. وتأتي استضافة الجامعة لهذا اللقاء لتؤكد اهتمام الجامعة بالابتكار وسبل تطويره.من جهة أخرى، دشن عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور فهد بن سعد الجهني أمس أول مقهى للقراءة (مقهى قهوة وكتاب) بنادي القراءة بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن الطلحي مشرف العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، ومشرف النادي عبدالله القرني، وعدد من الأكاديميين والطلاب بالجامعة.وتحدث عميد شؤون الطلاب في بداية اللقاء عن أهمية القراءة وأثرها في بناء تفكير الإنسان وثأثيرها على حياة الطالب العملية، مؤكداً أنها غذاء للعقول فكلما استزاد منها كلما تبصّر وارتقى، وحث الطلاب على التفاعل مع أنشطة النادي لأنهم هم الإضافة الحقيقية والأعمدة الأساس التي يرتكز عليها كل نجاح، متمنيا أن تتغير الصورة النمطية للمقهى من خلال نادي القراءة بالجامعة.ثم استعرضت أنشطة النادي في الفصل الماضي وبعد ذلك قدم مشرف النادي عبدالله القرني شـرحا مفصلا عن خطة النادي لهذا الفصل.وبعد ذلك ترك المجال مفتوح للطلاب المتواجدين لأخذ تعليقاتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم للنادي، ووعد الدكتور الجهني بالأخذ بكل الاقتراحات والملاحظات التي طرحت بما يفيد الطلاب، ويساعدهم أكثر على القراءة.