مراهقون يشوهون «شهار» والأمانة تتبرأ

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

طالت كتابات المراهقين الحائطيين سور مستشفى «شهار» في الطائف، رغم علمهم بأنها المنشأة الصحية الأولى على مستوى المملكة، ويراجعه الكثيرون من داخل وخارج المحافظة بالإضافة إلى مراجعيه على مستوى دول الخليج بشكل عام.ويبدى أهالي المحافظة استياءهم من تطاول هؤلاء المراهقين على هذا الصرح الصحي الذي يقدم خدماته للقاصي والداني، من خلال خدمة صحية متميزة تجاه مرضاهم، أهالي المحافظه أبدوا استياءهم من تطاول هؤلاء على الصرح الصحي الذي يستحق الاحترام لما يقدمه من خدمات صحية تجاه مرضاهم مطالبين بضرورة طمس أو مسح هذه الكتابات، وتوعية المراهقين المتطاولين بالكف عن هذا الأذى الذي يشوه المنظر العام لهذا الصرح الطبي الهام.المواطن طلال العتيبي أكد أنه فوجئ كغيره من السكان والزوار بتطاول مراهقين مجهولين بالكتابة والتعبير عن بعض معاناتهم على أشهر معلم صحي في الطائف، المعلم الذي يؤوي الكثيري من المرضى، وشهد نجاحات كبيرة في علاجهم، ويزوره المئات بل الآلاف من داخل وخارج المملكة في كل عام.يوافقه الرأي المواطن نواف العجمي، حيث طالب بمسح هذه الكتابات وفرض رقابة على المبنى، لحمايته من عبث العابثين، مؤكدا على ضرورة توعية الأهالي والشباب للحفاظ على هذا الصرح الصحي الكبير، وعدم السماح لهم بالكتابة على سور المستشفى، موضحا أن عبارات غرامية وغيرها خطت على جدرانه الخارجية بما لا يليق بهذا الصرح، ولم يراع هؤلاء مكانته الصحية والنزلاء بداخله.ويرى سلطان الروقي أن ظاهرة الكتابة على الحوائط والجدران ليست جديدة، إلا أنه استدرك أن الغريب أن يتطاول المراهقون على منشأة كبيرة بحجم مستشفى الصحة النفسية في الطائف.من جهته أوضح لـ«عكاظ» مصدر في أمانة الطائف أن إزالة الكتابة والشخبطات من اختصاص الجهة التي تعاني من هذه الظاهرة والعبارات على جدرانها، موضحا أن الأمانة ترفض مثل هذه الأعمال التي من شأنها تشويه حوائط وجدران المنشآت الحكومية.