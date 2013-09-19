المحافظ يقف على استعدادات ميقات السيل والبهيتة للحج

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

يتفقد محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر نهاية الشهر الجاري يرافقه مسؤولو الإدارات الحكومية في المحافظة ميقات الحجاج بالسيل الكبير ونقطة الفرز بمركز البهيتة التي تم استحداثها العام الماضي، حيث ستطبق هذا العام نظام البصمة على الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة. وتشمل الجولة التي سيقوم بها بن معمر الوقوف على الاستعدادات المقدمة من الجهات الحكومية لضيوف الرحمن في ميقات السيل والوقوف على الإجراءات لضيوف الرحمن، فيما سيتم الاطلاع على الجهود التي قدمت وتقدمها الجهات الحكومية من الجوازات، الشرطة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الشؤون الصحية، الأمانة، الشؤون الاسلامية، وغيرها من الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في الحج. وستشهد نقطة الفرز هذا العام تحديد مسارات خاصة بالشاحنات وتطبيق نظام البصمة والذي سيطبق هذا العام في نقطة فرز البهيتة.