ورشة القطاعات تبحث الخطة الاستراتيجية للمنطقة

انطلقت أمس في جدة ورشة العمل الأولى لجميع القطاعات على مستوى منطقة مكة المكرمة وذلك بمقر إمارة المنطقة بمحافظة جدة، وناقشت التحديات والقضايا الأساسية للأوضاع الراهنة للخطة الاستراتجية للمنطقة وآلية تطويرها.وتأتي الورشة استكمالا للقاءات التي عقدها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة مع مديري القطاعات في المنطقة والهادفة لتقييم وتنفيذ الخطة العشرية للمنطقة والتي انقضت الخمس السنوات الأولى منها.وأكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري خلال ورشة العمل أن اللقاء يطمح إلى تقديم خدمات متوازنة ومستدامة وتطوير بنية تحتية لسكان منطقة مكة المكرمة وقاصديها وهو الهدف الأسمى الذي يعملون من أجله وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية والتقنية كي تصبح منطقة مكة المكرمة نموذجاً مشرقاً عالمياً وملهِماً لبقية المناطق والمرجع الإسلامي الأول في الدور التنموي، وقال «نعمل للوصول إلى منظومة حقيقية يمكن من خلالها المساعدة على تحقيق الأهداف كافة، وضخ الإمكانات واستثمارها بالشكل المطلوب في توطين فرص العمل، وإيجاد الخدمات وتوزيعها على المحافظات كافة، من خلال إيجاد قاعدة اقتصادية متينة لها والحد من الهجرة منها إلي المدن الكبيرة، من خلال إيجاد الفرص والخدمات الصحية والتعليمية والإسكان»، وأضاف «لابد لنا من تعزيز الدور التنموي وأن نصل إلى رؤية وعمل نعزز من خلاله من الإمكانات الموجودة، ونبني نظامًا يمكننا من تحديد المتطلبات لكل التجمعات السكانية بالمنطقة، وتحديد القابل للنمو منها ودعمها، وغير القابلة للنمو لمساعدته لينمو أيضا للقضاء على البعثرة السكانية في المنطقة».وأفاد الدكتور الخضيري، أن بعض المواقع تحتاج فقط للإمكانات لتحول لقاعدة اقتصادية تنموية مهمة ولا يحتاج الأمر إلا لتفعيل القطاعات والتعاون فيما بينها، واستدرك «الدول ليست حكومات بل هناك خمسة قطاعات لبناء أي مجتمع منها القطاع الخاص القطاع الأكاديمي والقطاع الحكومي والمجتمع المدني لو حققت التكافل فيما بينها نجحنا بتحقيق تنمية متوازنة»، وأضاف «نحن نملك الإرادة لصناعة مكة المكرمة ومستقبلها والفرص موجودة والقيادة تدعم وتدفع، وقال «لا أقولها مجاملة قيادتنا تدفع التنمية بكل شيء، خادم الحرمين الشريفين اعتمد المشاريع كافة ولدينا في ميزانية هيئة تطوير مكة المكرمة 100 مليار ريال ، ولدينا 50 مليار ريال للنقل العام بجدة، وناقشنا أمس النقل العام بالطائف، لدينا الآن جامعة أو فرع لجامعة في كل محافظة من محافظات المنطقة».من جانبه أكد وكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية الدكتور هشام الفالح، أن الهدف من ورشة العمل هو تفعيل خطة تنمية المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة بين الإنسان والمكان من جهة وبين جميع المحافظات والمدن والقرى من جهة أخرى.