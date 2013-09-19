الأعصر: استكمال تصوير "جداول" بعد العيد مرتبط بالحالة الأمنية

كتب : شيماء الحويتي الخميس 19-09-2013 00:12

قال المخرج عادل الأعصر إنه لم يستكمل تصوير مسلسل "جداول" بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي كانت تشهدها البلاد.

وأوضح الأعصر في حديث لـ"الوطن"، أن استكمال تصوير المسلسل مرتبط باستقرار الأمور الأمنية، مضيفا أنه متفائل بالفترة المقبلة، ويرى أن حال البلاد في تحسن ملحوظ، لافتا إلى أنه انتهى من تصوير 6 ساعات فقط من المسلسل، الذي يحوي 20 ساعة.

"جداول" بطولة سهير رمزي ومحمود قابيل وشيرين وعمرو رمزي وأحمد فؤاد سليم ورشيدة وريهام أيمن وعمر حسن يوسف، وتأليف فيصل مراد ومن إخراج عادل الأعصر، وإنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.