أنباء عن انضمام شوارزنيجر في دور "الشرير" لطاقم Avatar 2

كتب : عمرو عز الدين الخميس 19-09-2013 01:47

ترددت أنباء في الأوساط الفنية عن انضمام النجم النمساوي الكبير أرنولد شوارزنيجر لطاقم تمثيل الجزء الثاني من فيلم Avatar، وهي أنباء لم يتم تأكيدها، وإن دلت على خطة المخرج جيمس كاميرون لتوجيه سلسلة "أفاتار" إلى جانب مختلف تماما عن الجزء الأول.

ووفقا لتقرير نشره موقع "لاتينو ريفيو"، فإن شوارزنيجر في طريقه للعمل مجددا مع جيمس كاميرون بعد تعاونهما في الجزءين الأول والثاني من سلسلة Terminator الشهيرة، وسوف يقوم بدور قائد القوات الأرضية "الشرير".

الجزء الثاني من "أفاتار" لن يعرض قبل ديسمبر 2016، ما يعني أن تلك الأنباء قد تتغير أو تتأكد بالإضافة إلى مفاجآت أخرى، ومن المقرر أن يتم عرض الجزءين الثالث والرابع من السلسلة في 2017 و2018 على التوالي.