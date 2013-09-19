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فان ديزل يطرح أول صورة رسمية من فيلم Fast & Furious 7

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فان ديزل يطرح أول صورة رسمية من فيلم Fast & Furious 7 فان ديزل يطرح أول صورة رسمية من فيلم Fast & Furious 7

كتب : عمرو عز الدين الخميس 19-09-2013 02:22

طرح النجم الأمريكي فان ديزل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أول صورة رسمية من فيلمه القادم Fast & Furious 7.

وفي نفس الصورة ظهر نجم السلسلة بول ووكر إلى جوار ديزل، الذي كتب تعليقا على الصورة: "الطريق المقبل والمجهول"، ما يضفي هالة من الغموض والتشويق على أحداث الجزء القادم.

يشارك في بطولة الجزء السابع من السلسلة كل من النجوم دواين جونسون وتيريز جيبسون وجايسون ستاتهام وتوني جا وجيمون هونسو، مع أنباء عن انضمام كيرت راسل للجزء الجديد، الذي من المقرر عرضه في يوليو 2014.

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