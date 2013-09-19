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أبرز ترشيحات "إيمي 2013": Game of Thrones لأفضل مسلسل درامي وModern Family في الكوميديا

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أبرز ترشيحات "إيمي 2013": Game of Thrones لأفضل مسلسل درامي وModern Family في الكوميديا أبرز ترشيحات "إيمي 2013": Game of Thrones لأفضل مسلسل درامي وModern Family في الكوميديا

كتب : عمرو عز الدين الخميس 19-09-2013 04:43

أعلنت ترشيحات جوائز مسابقة "إيمي 2013" الخامسة والستين، والتي تمنح لأفضل الأعمال التليفزيونية الطويلة والقصيرة ونجومها وصناعها كل عام في المجالات الدرامية والكوميدية.

وفي مجال أفضل مسلسل درامي طويل تنافست ستة مسلسلات أشهرها Game of Thrones إنتاج HBO، ومسلسل Homeland من إنتاج "شوتايم"، ومسلسل Downton Abbey إنتاج PBS، وBreaking Bad وMad Men وكلاهما من إنتاج AMC، وأخيرا House of Cards من إنتاج Netflix.

أما في مجال أفضل مسلسل كوميدي طويل فقد تنافست ستة مسلسلات هم 30Rock إنتاج NBC، وGirls وVeep وكلاهما من إنتاج HBO، ومسلسل Louie إنتاج "فوكس"، وModern Family إنتاج ABC، وأخيرا مسلسل السيت كوم The Big Bang Theory من إنتاج CBS.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز إيمي 2013 سيقام الأحد المقبل الثاني والعشرين من سبتمبر على مسرح "نوكيا إل إيه لايف" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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