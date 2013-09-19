"الفتق" قد يكون نتيجة لضعف عضلات البطن.. ويصيب الرجال والنساء والأطفال

يسال أحد القراء، أعانى من انتفاخ أسفل البطن ويزيد مع الكحة والإمساك فما تفسير ذلك؟

يجيب الدكتور يوحنا شهدى استشارى الجراحة العامة والأورام والمناظير بطب عين شمس قائلا: وجود تورم أو انتفاخ أسفل البطن يكون مصاحبا عند حمل شىء ثقيل أو كحة مزمنة أو إمساك مزمن أو تضخم البروستاتا، فغالبا ما يشخص هذا على أنه فتق بجدار البطن وكثير من المرضى لا يعرفون معنى كلمة فتق بجدار البطن وهو وجود جزء من الأمعاء أو الأحشاء الداخلية بالبطن تحت الجلد، نتيجة وجود ضعف بعضلات البطن. .وللفتق أنواع كثيرة منها:

فتق قربى ويصيب كثير من الرجال بسبب وجود ضعف فى عضلات البطن أو حمل شىء ثقيل، وأيضا السيدات يعانين من الفتق، ولكن غالبا ما يكون فى منطقة الصرة أو حول الصرة، وذلك نتيجة تكرار الحمل وضعف عضلات البطن وقد يعانى السيدات أيضا من فتق فخذى وهو من الحالات الأقل حدوثا من فتق الصرة أو الجار صرة، وقد يولد الطفل بفتق خلقى نتيجة عدم التئام العضلات بعد الولادة ويلاحظ أكثر فى الأطفال المبتسرين.

ويقول قد يشتكى بعض المرضى من فتق جراحى، وذلك نتيجة عمل عملية جراحية سابقة، ويكون سببه عدم التئام الجرح جيدا بعد إجراء الجراحة، وقد يعانى المريض من فتق مرتجع نتيجة عدم إصلاح الفتق جيدا أو عدم وضع شبكة جراحية أو عدم علاج أسباب ظهور الفتق.

ويتم علاج الفتق عن طريق علاج أسباب ظهوره كعلاج أزمات التنفس والكحة المزمنة والإمساك المزمن وأمراض البروستاتا، ثم يتبعه علاج الفتق جراحيا وإصلاح الفتق وإصلاح عضلات البطن ووضع شبكة جراحية لتقوية عضلات البطن، وذلك عن طريق الجراحة أو عن طريق المنظار الجراحى، وهى عملية تستدعى إقامة يوم واحد بالمستشفى ويعاود المريض نشاطه خلال أسبوع وينصح بعدم عمل مجهود عضلى لمدة شهر بهد إجراء الجراحة.