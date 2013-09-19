انتقادات لـ«أوباما» من وزيريه السابقين للدفاع لعدم توجيه ضربة ضد سوريا

انتقد وزيرا باراك أوباما السابقان للدفاع، روبرت جيتس وليون بانيتا، نهج الرئيس الأمريكي حيال سوريا وطلبه من الكونجرس الموافقة على عمل عسكري محتمل، كما ذكرت نيويورك تايمز، الأربعاء.

ويرى ليون بانيتا، الذي أدار البنتاجون من يوليو 2011 إلى فبراير الماضي، أنه كان على الرئيس التحرك دون السعي إلى الحصول على موافقة الكونجرس.

وقال «بانيتا»، في ندوة نظمتها جامعة ساوذرن ميتوديست يونيفرستي في دالا: «عندما يحدد رئيس الولايات المتحدة خطًا أحمر فإن مصداقية هذا البلد تتوقف على ترجمة أقواله إلى أفعال».

وأضاف: «بمجرد أن وصل الرئيس إلى التأكد من استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية كان عليه أن يأمر بعمل محدود».

من جانبه، رأى «جيتس» أنه لو رفض الكونجرس الضربة العسكرية الموجهة إلى سوريا «سيُضعف الولايات المتحدة في نظر حلفائنا والخصوم في العالم».

واعتبر «جيتس» أن توجيه ضربات أمريكية لسوريا سيعني «صب الزيت على نار شديدة التعقيد في الشرق الأوسط».

وخلال الأشهر الأخيرة على رأس البنتاجون العام 2011 لم يخف روبرت جيتس تردده بشأن عملية عسكرية في ليبيا.