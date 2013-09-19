تنظيم لقاء علمى لمناقشة أمراض الكلى بكلية الطب جامعة أسيوط

عقدت كلية الطب بجامعة أسيوط لقاءاً علمياً عن أمراض الكلى تحت رعاية الدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس الجامعة والدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب والدكتور نور الدين عبدالعظيم رئيس قسم الأمراض الباطنة.

وأكد الدكتور أشرف الشاذلى رئيس الندوة أن اللقاء يهدف إلى عرض الجديد فى علاج وجراحات أمراض الكلى، حيث اشتملت الندوة على ثلاث محاضرات علمية تأتى الأولى تحت عنوان "زراعة الكلى؛ لماذا؟ متى؟ وكيف؟" والتى حاضر فيها أ.د رشاد برسوم أستاذ أمراض الباطنة والكلى بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض الكلى والحاصل على عدة جوائز عالمية فى مجال علاج أمراض الكلى، وأما الثانية تتناول "خطة للتعامل السليم مع أمراض الكلى" وقد حاضر فيها أ.د محمد عباس صبح أستاذ أمراض الباطنة والكلى بجامعة أسيوط، والمحاضرة الثالثة حول "ارتفاع ضغط الدم فى الحالات الخطرة" وحاضر فيها أ.د نور الدين عبد العظيم الحفنى رئيس قسم الأمراض الباطنة بجامعة أسيوط.

وألقى المحاضرون الضوء على خطوات عملية زراعة الكلى وكيفية التحضير لها والشروط المتوافرة فى المتبرع وكذلك المؤسسة الطبية التى تقوم بإجراء مثل تلك العمليات، وكذلك عملية الغسيل الكلوى ومضاعفاتها ومقارنتها بعملية الزرع، وكيفية التعامل النفسى مع مريض الفشل الكلوى حيث أكدوا على ارتفاع نسبة استجابة المرض مع تقدم الطب وكذلك تقدم عمليات الزرع التى تصل نسبة النجاح فيها إلى 90% من المرض.