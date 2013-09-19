دورة فى اللغة الإندونيسية بجامعة قناة السويس لتنمية المهارات

ينظم مركز البحوث والدراسات الإندونيسية بجامعة قناة السويس، دورة فى اللغة الإندونيسية مع دورات متقدمة فى الحاسب الآلى لجميع طلاب الجامعة والراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس.

وأضاف الدكتور حسن يوسف مدير المركز أن التقديم يتم من خلال تحرير استمارات المشاركة المتوفرة فى المركز بالجامعة القديمة.

وأضاف أن الدورات ستبدأ مع بداية الأسبوع الثانى من الدراسة لمدة يومين أسبوعيا من الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا، وأكد أنه من المنتظر أن يقوم السفير الإندونيسى بافتتاح فعاليات الدورة والتى سيتم خلالها تقديم معلومات عن الثقافة الإندونيسية كما يتم تقديم بعض العروض الفنية الإندونيسية.