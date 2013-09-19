وزير الخارجية الأسبق بالدقهلية: المصرى بحاجة لتعليم وصحة وتدريب

أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق أن مصر فى حاجة إلى شبكة أمان عربية، تقوم بدورها الريادى فى المنطقة.

وعن الوضع الداخلى قال إن الإنسان المصرى فى حاجة إلى التعليم والصحة والتدريب، مؤكداً على أهمية توفير الأمن الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ولابد من السير فيها بالتوازى جميعها، مشيراً إلى عدم وجود رفاهية الوقت.

جاء ذلك خلال الندوة الإعلامية التى أقيمت بمركز إعلام المنصورة تحت رعاية جريدة الجمهورية بحضور المهندس عمر الشوادفى – محافظ الدقهلية والسيد البابلى رئيس تحرير الجريدة وسيد عبد الجواد نائب رئيس التحرير وماهر عباس نائب رئيس التحرير للشئون العربية، وقد استهدفت الندوة التوعية الثقافية للمواطنين وتعميق فكرة السلام الاجتماعى بالدستور الجديد.

وأقيمت الندوة تحت شعار "معاً ندعم خريطة المستقبل"، وقد أكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكاتف الجميع من أجل نهضة مصر على أسس علمية ومعرفية، كل فى تخصصه مشيراً إلى أن مصر وشعبها منذ فجر التاريخ قد أثرت فى الحضارة العالمية من خلال المصرى القديم فهى صاحبة حضارة 7 آلاف عام.