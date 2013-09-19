"الغذاء والدواء" تصدق على جهاز جديد للحد من أعراض تضخم البروستاتا

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى، على إصدار جهاز طبى جديد للحد من الأعراض المرضية التى تصيب الجهاز البولى، والتى تصاحب تضخم البروستاتا.

ويعرف الجهاز الجديد باسم نظام يورولفت "UroLift system"، وهو أول جهاز طبى قابل للزراعة داخل الجهاز البولى لعلاج تدفق البول الضعيف أو الانسداد التام فى جريانه، والذى يصيب الأشخاص المصابين بتضخم البروستاتا، ويبلغ أعمارهم فى الأغلب 50 عاما أو أكبر.

وتقع البروستاتا لدى الرجال تحت المثانة البولية مباشرة، وهى فى حجم عين الجمل تقريباً، وعندما تتضخم وتلتهب، تتسبب فى إعاقة تدفق البول أو توقف سريانه تماماً، وخاصة أنها تحيط بالقناة البولية التى تخرج من البروستاتا.

وتعتمد فكرة الجهاز الطبى الجديد على المساهمة فى تخفيف الضغط الواقع على قناة مجرى البول، وجعله يتدفق بشكل طبيعى، وذلك عن طريق سحب وشد أنسجة البروستاتا التى تضغط على قناة مجرى البول، وبالتالى فهو يمكن أن يحل بديلاً للعمليات الجراحية.

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