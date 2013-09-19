النحاس يصعد مع هبوط الدولار بعد قرار "المركزي" الأمريكي

كتب : رويترز الخميس 19-09-2013 01:36

صعدت أسعار النحاس نحو 3%، أمس، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع هبوط الدولار، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي فاجأ الأسواق بتأجيل تقليص برنامجه للتحفيز النقدي.

وفي أكبر مكاسب ليوم واحد في أكثر من شهر، قفزت الأسعار في نيويورك بعد أن قال البنك المركزي الأمريكي إنه سينتظر ليرى أدلة على استقرار الاقتصاد بشكل أكبر، قبل أن يغير وتيرة برنامجه لمشتريات السندات البالغة 85 مليار دولار شهريا. وعزز ذلك مكاسب سجلها المعدن الصناعي في وقت سابق من الجلسة بدعم من مشتريات صينية.

وأغلقت أسعار عقود النحاس القياسية التي مدتها ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن عند 7184 دولارا للطن، ارتفاعا من 7060 دولارا في الإغلاق الثلاثاء. وكانت هبطت يوم الجمعة إلى 7024 دولارا وهو أدنى مستوى في شهر.

والنحاس مرتفع الآن نحو 7% عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، التي هبط إليها في أواخر يونيو، مدعوما بتحسن الثقة في النمو العالمي وخصوصا في الصين التي تشكل 40% من الاستهلاك العالمي من المعدن الأحمر.

لكنه فشل في تحقيق تقدم فوق مستوى 7420 دولارا للطن، وهو الحد الأعلى لنطاقه في الآونة الأخيرة والذي سجله في منتصف أغسطس.