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الجيش الجزائرى يحبط محاولة تهريب 80 ألف لتر من المازوت

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الجيش الجزائرى يحبط محاولة تهريب 80 ألف لتر من المازوت الجيش الجزائرى يحبط محاولة تهريب 80 ألف لتر من المازوت

أحبطت وحدة من الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى مؤخراً عملية تهريب 80 ألف لتر من المازوت و73 طنا من الدقيق على متن عشر شاحنات وسيارة رباعية الدفاع فى جنوب مدينة برج باجى مختار.

وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الوطنى أمس أنه فى إطار مكافحة التهريب تمكنت الوحدة العسكرية على بعد 26 كلم جنوبى مدينة برج باجى مختار من إحباط العملية.. كما تمكنت وحدة أخرى تابعة للناحية العسكرية الرابعة التابعة للقطاع العملياتى لولاية إليزى من توقيف سيارتين قادمتين من الحدود الشرقية على متنهما كميات كبيرة من الأغذية والملابس والأغطية والأسمدة الزراعية وأجهزة وشرائح الهاتف النقال ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

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