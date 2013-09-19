السودان : رسو سفينتين حربيتيَّن إيرانيتيَّن إجراء دوري وعادي

أعلن المتحدَّث الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد ، أنَّ سفينتين حربيتيَّن إيرانيتيَّن دخلتا المياه الإقليمية السودانية، وهما متجهتان للرسو في ميناء بورتسودان للتزوُّد بالوقود. ووصف الأمر بأنَّه إجراء "دوري وعادي" طبقا لما نقلته شبكة " الشروق الاخبارية ".

وقال سعد "دخلت مياهنا الإقليمية سفينتان إيرانيَّتان إحداهما مدمرّة والأخرى سفينة تموين"، مضيفاً أنَّ "الغرض من الزيارة التزوُّد بالمؤن والمياه والمواد الغذائية والأمر يُعدُّ مروراً عادياً ودورياً".

والجدير بالذكر انه في أكتوبر من العام الماضي زارت ميناء بورتسودان حاملة طائرات هيلكوبتر ومدمرة إيرانيتان .