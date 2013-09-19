أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السودان : رسو سفينتين حربيتيَّن إيرانيتيَّن إجراء دوري وعادي

Google+ Print
السودان : رسو سفينتين حربيتيَّن إيرانيتيَّن إجراء دوري وعادي السودان : رسو سفينتين حربيتيَّن إيرانيتيَّن إجراء دوري وعادي

أعلن المتحدَّث الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد ، أنَّ سفينتين حربيتيَّن إيرانيتيَّن دخلتا المياه الإقليمية السودانية، وهما متجهتان للرسو في ميناء بورتسودان للتزوُّد بالوقود. ووصف الأمر بأنَّه إجراء "دوري وعادي" طبقا لما نقلته " الشروق الاخبارية ".

وقال سعد "دخلت مياهنا الإقليمية سفينتان إيرانيَّتان إحداهما مدمرّة والأخرى سفينة تموين"، مضيفاً أنَّ "الغرض من الزيارة التزوُّد بالمؤن والمياه والمواد الغذائية والأمر يُعدُّ مروراً عادياً ودورياً".

والجدير بالذكر انه في أكتوبر من العام الماضي زارت ميناء بورتسودان حاملة طائرات هيلكوبتر ومدمرة إيرانيتان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه