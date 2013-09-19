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أوكسفام: عدد من الدول التى تعهدت بتقديم مساعدات لسوريا لم تف بوعودها

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أوكسفام: عدد من الدول التى تعهدت بتقديم مساعدات لسوريا لم تف بوعودها أوكسفام: عدد من الدول التى تعهدت بتقديم مساعدات لسوريا لم تف بوعودها

أظهرت دراسة لوكالة المساعدات البريطانية (أوكسفام)، أن عددا من الدول التى تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية لسوريا، لم تف بوعودها، ومنها فرنسا وروسيا وقطر.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس، عن رئيسة برنامج "أوكسفام" فى سوريا كوليت فيرون قولها إن: "دول مانحة كثيرة لا تقدم المستوى المتوقع من التمويل، وبالتزامن مع الصعوبات الاقتصادية التى يمر بها العالم، نجد أنفسنا فى مواجهة أضخم كارثة إنسانية من صنع الإنسان نفسه خلال العقدين الأخيرين، وعلينا أن نعالجها بجدية".

وأضاف فيرون أن حجم الأزمة فى سوريا غير مسبوق، وأنه "يجب أن تبدأ بعض الدول فى إثبات اهتمامها بالأزمة السورية بتوفير التمويل اللازم".

وأشارت رئيسة البرنامج فى سوريا لقد: "أخفقت دول مثل فرنسا، وروسيا فى تقديم الدعم الإنسانى الذى تشتد الحاجة إليه، لذلك يتعين على المانحين أن يتعهدوا بالتزامات حقيقية فى اجتماع الأسبوع المقبل حول سوريا، ويضمنوا وصول التمويل فى أسرع وقت ممكن، لم يعد الوقت وقت وعود، فالوضع يتطلب وصول التمويل الفعلى لإنقاذ حياة الناس".

ووجهت الأمم المتحدة فى يونيو الماضى، أكبر نداء فى تاريخها لجمع مبلغ 5 مليارات دولار لتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من النزاع فى سوريا، وتعدت الدول المانحة بالعمل على توفير هذه المساعدات.

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