رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السودانى: ينصح الرئيس بعدم السفر لواشنطن

حذّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ،محمد الحسن الأمين، من اللوبى الصهيونى فى واشنطن، وقال أن الرئيس عمر البشير لا يمكن أن يغادر إلى هناك حتى وإن ْكانـت العلاقات مع أمريكا جيدة.

وأضاف الأمين للصحفيين "لا يوجد سبب يجعل الرئيس يسافر إلى واشنطن".

> وأشار لمواقفها العدائية حيال السودان والاتهامات التى تسوقها ضده بدعم الإرهاب وغيرها، والمقاطعة الإقتصادية التى تفرضها عليه.

وتابع الأمين بأن السودان يمكن أن يمثل فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بنائب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن رفضه الزيارة ليس له علاقة بموضوع الجنائية، لكن لمواقف واشنطن نفسها.