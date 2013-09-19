ممدوح عباس: الزمالك لم يودع بطولة إفريقيا!

يؤمن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك أن فريقه لم يودع بعد دوري أبطال إفريقيا، رغم أنه حسابيا خارج السباق.

عباس قال للصحفيين يوم الأربعاء: "الزمالك لم يخرج بعد من دوري أبطال إفريقيا".

لم يوضح عباس ما يقصده واكتفى بترديد الجملة، وذلك رغم أن الزمالك لا يملك أفضلية في مواجهاته المباشرة مع أورلاندو، وللفريق الجنوب إفريقي 7 نقاط هو وليوبار كذلك، وللفرسان 4 نقاط فقط.

لكن عباس بعد التطرق لعدة موضوعات أخرى، عاد وتحدث فيما يمكن ربطه بعدم خروج الزمالك من إفريقيا.

فرئيس الزمالك أكد في سياق منفصل أنه واثق من نجاح شكوى النادي الأبيض لإلغاء لقاء القمة الذي فاز به الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-2.

ويرى عباس أن موقف الزمالك قوي في ظل إثبات حضور جماهير رغم أن اللقاء مسؤولية الأهلي، وعلى النادي الأحمر عقوبة بخوض المباراة بدون أفراد في المدرجات.

وأردف عباس "شريط المباراة موجود، هناك سيدة تزغرد، وشخص معروف بميوله للأهلي وهو صاحب مطعم كبير (البرنس)، هؤلاء جمهور ووجودهم يعني إلغاء نتيجة اللقاء".