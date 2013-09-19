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اشتباك بين أحمد فتحي وأولتراس أهلاوي في الطريق لجنوب إفريقيا

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اشتباك بين أحمد فتحي وأولتراس أهلاوي في الطريق لجنوب إفريقيا اشتباك بين أحمد فتحي وأولتراس أهلاوي في الطريق لجنوب إفريقيا

اشتبك بعض أفراد مجموعة اولتراس أهلاوي مع لاعبي الأهلي في مطار القاهرة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس.

وكانت أزمة قد اندلعت بين الجماهير واللاعبين في مران الفريق مساء الثلاثاء عندما رفض اللاعبون الرد على تحية الجماهير لهم مما دفع المجموعة لإطلاق هتافات عدائية ضدهم مما تسبب في إلغاء المران.

وتصادف تواجد العشرات من المجموعة الجماهيرية على نفس الطائرة التي تقل الفريق ومتجهة إلى جنوب إفريقيا من أجل مساندة الفريق أمام أورلاندو.

وخلال التواجد في المطار تبادل الطرفين اللوم والعتاب وتطور الأمر إلى اشتباك مع بعض اللاعبين خاصة أحمد فتحي.

وأبدى فتحي غضبه الشديد مما حدث ورفض الصعود للطائرة للسفر قبل أن يتدخل هشام سعيد رئيس البعثة وهادي خشبة المنسق العام للكرة لتهدئته وإقناعه بالسفر.

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