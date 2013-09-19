أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الأمم المتحدة ترفض التشكيك الروسي في تقرير المفتشين

Google+ Print
الأمم المتحدة ترفض التشكيك الروسي في تقرير المفتشين الأمم المتحدة ترفض التشكيك الروسي في تقرير المفتشين

    رفضت الأمم المتحدة أمس تشكيك موسكو في نزاهة تقرير الخبراء الأمميين بشأن استعمال الأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق. وقالت تعليقاً على الانتقادات الروسية، إن "النتائج في هذا التقرير لا جدال فيها"، مؤكدة ان التقرير "موضوعي تماماً بشأن ذلك الحادث المحدد". وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال في دمشق أمس إن موسكو تشعر بخيبة أمل مما وصفه "الطابع المسيّس والمنحاز" لتقرير المفتشين، الذين زعم ريابكوف، أنهم تجاهلوا في تقريرهم ما وصفه "أدلة قاطعة" سلمّها لهم النظام السوري. ميدانياً، سيطر مقاتلون من "الدولة الاسلامية في العراق والشام" أمس بالكامل على مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية اثر معارك عنيفة مع فصائل اخرى من المعارضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية