الأمم المتحدة ترفض التشكيك الروسي في تقرير المفتشين

رفضت الأمم المتحدة أمس تشكيك موسكو في نزاهة تقرير الخبراء الأمميين بشأن استعمال الأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق. وقالت تعليقاً على الانتقادات الروسية، إن "النتائج في هذا التقرير لا جدال فيها"، مؤكدة ان التقرير "موضوعي تماماً بشأن ذلك الحادث المحدد". وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال في دمشق أمس إن موسكو تشعر بخيبة أمل مما وصفه "الطابع المسيّس والمنحاز" لتقرير المفتشين، الذين زعم ريابكوف، أنهم تجاهلوا في تقريرهم ما وصفه "أدلة قاطعة" سلمّها لهم النظام السوري. ميدانياً، سيطر مقاتلون من "الدولة الاسلامية في العراق والشام" أمس بالكامل على مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية اثر معارك عنيفة مع فصائل اخرى من المعارضة.