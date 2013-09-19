ولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية.. وجمعية «خيركم» تمنح سموه جائزة خدمة القرآن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة أمس قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد اوستن والوفد المرفق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين. ومُنح ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز جائزة خدمة القرآن لهذا العام من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة "خيركم".

وبحضور الأمير سلمان بن عبدالعزيز وقعت دارة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس بمكتب سموه بجدة مذكرة تعاون علمي بين الطرفين.