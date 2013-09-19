صباحي: السعودية أول من سيذوق سم تقسيم سوريا.. ورصيد "ناصر" أفادنا في إفريقيا

كتب : محمد عاشور الخميس 19-09-2013 02:18

حمدين صباحي

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه "عندما ذهبنا إلى التعاون مع الدول الإفريقية استخدمنا رصيد جمال عبد الناصر لديهم"، مضيفا أن استعادة السفير الفنزويلي لمصر كان لرصيد جمال عبدالناصر لدى شعوب العالم.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، أنه "يجب أن تشعر الدول العربية التي ساندت مصر بامتنان الشعب المصري لهم"، مشيرا إلى أن "قيم المصريين أنهم يريدون نظام عالمي عادل بلا هيمنة ولا عولمة متوحشة".

وشدد صباحي، على أنه "يجب أن نحرص على علاقاتنا مع أوروبا، ونبحث عن علاقات ودية ندية، لا نعادي أحدا ولا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا"، وتابع "نريد أن نستعيد دور مصر في عالمها الإفريقي والإسلامي والعربي".

وأكد مؤسس التيار الشعبي، أن الطريق لاستعادة دور مصر الإفريقي والعربي والدولي هو نجاح هذه الثورة داخليا؛ لأن الطريق لسياسة خارجية ناجحة هو سياسة داخلية ناجحة.

وأشار صباحي إلى أن مصر تدافع عن سوريا العربية الوحدة دون تقسيم، منوها بأن ضرب سوريا هو ضرب لمصر، معبرا عن تعجبه من موقف المملكة العربية السعودية تجاه سوريا ومساندتها للتدخل العسكري الدولي فيها، مؤكدا أن أول من يلدغ بسم تقسيم سوريا هي المملكة العربية السعودية، وتابع "لكن علينا أن نشيد بدور العاهل السعودي مع مصر، ونريد أن ننتقل من دور الفاعل المبادر وليس رد الفعل المتلقي للضربات".

أخبار متعلقة

صباحي: على الشعب أن يشكر السيسي على قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه

صباحي: "الإخوان" يعبدون جماعتهم وهذا شرك بالله.. وأنا ابن المشروع الوطني لكرامة المصريين

صباحي: أتوقع انقسامات داخل "الإخوان" بسبب الاختلافات بين الشباب والقيادات

صباحي: مستعد أن أجلس في حوار وطني للتوافق حول مرشح ثوري

صباحي: أتوقع أن يطرح التيار الديني مرشحا له في الانتخابات المقبلة

صباحي: إذا ترشح السيسي للرئاسة سيفوز.. لكنه أعلن أن انحيازه للشعب وليس السلطة