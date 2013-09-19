النص الكامل لحوار "حمدين صباحي": ليس كل من أيد مبارك فاسدا.. ولا كل من أيد مرسي إرهابيا

"الإخوان" يعبدون جماعتهم وهذا شرك بالله.. وأنا ابن المشروع الوطني لكرامة المصريين

كتب : محمد عاشور منذ 14 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه تابع حملة "مرشح الثورة"، الذي أطلقها عدد من الشباب، وأعلنوا أنه هو ذلك المرشح، مشيرا إلى أنه طالبهم بأن يضعوا معايير لمرشح الثورة بغض النظر عن اسمه.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، أنه لم يحسم قراره بشأن الترشح للرئاسة، وتابع "غير مقبول أن يصل إلى السلطة من لا يمثل الثورة".

وأشار صباحي إلى أنه لو اتفقت القوى الثورية على مرشح آخر غيره، سيوافق عليه ويدعمه. وأشار صباحي، إلى أن من يرغب في إعادة سياسات مبارك ومرسي الرئيسين السابقين فهو واهم.

ولفت إلى أن الحقائق تقول إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي يحظى بشعبية طاغية، وإذا ترشح للرئاسة سيفوز بها لأن الشعب يدعمه، مؤكدا أن السيسي أعلن عدم ترشحه للرئاسة في عدة مرات، وتابع "الجيش أثبت خلال ثورتين انحيازه للشعب وليس السلطة، ولا يجب أن نطرح السؤال إذا كان السيسي سيترشح أم لا لأنه أجاب بنفسه وأعلن عدم ترشحه".

وأكد صباحي أنه صلى ركعتين شكرا لله، عندما سمع قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مؤكدا أن هذا القرار هو أول قرار ثوري يعبر عن ثورة 25 يناير.

وأضاف صباحي، أنه تقدم باستجواب في مجلس الشعب عام 2005 لأن الحكومة كانت لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وتابع "أشعر بانتصار شخصي بعد هذا القرار، وهذه خطة عظيمة خصوصا بأننا في وضع اقتصادي في منتهى الخطورة، وأثبتت أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار إلى أن مصر تحتاج لتنمية، داعيا لمشروع وطني بإعطاء كل فلاح معدم فدان من الصحراء الواسعة وقرض حسن بقيمة 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيجني للبلد منافع اقتصادية كبرى، مشددا على أنه لابد للرأسماليين مسؤوليتهم الاجتماعية، منوها بأنه لا وجود حقيقي للعدالة الاجتماعية دون تحقيق تنمية كبرى.

وتابع "على الشعب المصري أن يشكر الفريق أول عبدالفتاح السيسي على قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه"، مشيرا إلى أن "من اتخذ هذا القرار ليس من الفنيين والنظريين الذين يدرسون الإيرادات والمصروفات بالطرق النظرية، ولكن من له إرادة سياسية وثورية ويرى أحوال الناس في الشارع، وهذا القرار مهم جدا في مواجهة الإرهاب من الناحية الأمنية"، على حد قوله.

وقال مؤسس التيار الشعبي، إنه لا يرد الهجوم عليه بهجوم مماثل؛ لأن هناك معارك أولى أن تتم، وهي المعارك من أجل الشعب المصري وأهدافه، وهو لا يرحب بالتفرغ للدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن الدفاع عنه هو واجب من يصدقه أو يدعمه.

وأضاف صباحي، أنه لا يحب أن يخوض المعارك الشخصية، ولكنه له تاريخ طويل من النضال، وهذا هو سبب دخوله السجن عدة مرات، وتابع "لا غل لدي لأحد ولا كراهية".

وتابع "إن الإخوان المسلمين ينتمون إلى مشروع السمع والطاعة والعبودية للجماعة، وهذا يعتبر شرك بالله، ولكني ابن الإسلام الصحيح والمشروع الوطني، لأني أؤمن بقول الله "ولقد كرمنا بني آدم" فأنا ابن مشروع لكرامة المصريين وانحيازاتي واضحة"، مؤكدا أن الاغتيال المعنوي لشخصه من جانب الإخوان المسلمين ينبع من خوفهم بدوره في المستقبل.

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وأوضح حمدين صباحي، إن الإخوان "خسروا الظهير الشعبي"، مؤكدا أنه لابد أن تنشق الجماعة على نفسها، لأنها خرجت من الضمير الوطني، مضيفا أن الانقسامات في الجماعة ستحدث نتيجة مراجعة أعضاء الجماعة لأنفسهم نتيجة للاختلافات الموجودة بين القيادات والشباب.

وأضاف، أنه يرفض الدعوات التي تنادي بإعدام الإخوان وتصفيتهم، موضحا بأن ليس كل من دعموا مرسي "إخوان"، وإنما هناك عدد من التيارات الإسلامية الأخرى دعمته، وهم لا يتحملون القرارات الخاطئة التي قامت بها قيادات الجماعة، وتابع "جماعة الإخوان طوال تاريخها كانت قادرة على اختيار حلول برجماتية وانتهازية أحيانا، لكن الآن تسلك مسلك الانتحار".

وأكد صباحي أنه يريد أن يكون هناك مكان لتيار الإسلام السياسي في خارطة المستقبل السياسي لمصر، مؤكدا أنهم لهم الحق في التصويت على الدستور، والانتخابات الرئاسية، لأنهم فئة من الفئات التي تكون الشعب المصري.

وأضاف صباحي أنه لابد على التيار الديني إذا رغب في المشاركة، أن يحترم إرادة الشعب المصري، وما قام به في 30 يونيو، وأن يكون مبتعدا تماما عن الممارسات العنيفة أو التحريض عليها، وتابع "انتهى مرسي وانتهى حكم الإخوان المسلمين، وانكسرت الجماعة لسنوات طويلة".

وأشار إلى أن الجماعة هزمت نفسها، وفشلوا في الحكم، وخسروا أخلاقيا لأنهم لم يحترموا إرادة الشعب، لافتا إلى أنه لو كان الإخوان اعتذروا عن أخطائهم لعادوا بسهولة إلى الحياة السياسية في مصر.

وصرح مؤسس التيار الشعبي، بأنه على استعداد للجلوس في حوارات وطنية للتوافق حول مرشح رئاسي ثوري واحد، وقال إنه على القوى الثورية والوطنية أن تختار مرشحا مدنيا لرئاسة الجمهورية، وعليها أن تسرع في إعادة تماسكها من جديد.

وأضاف صباحي أنه "ليس كل من أيد مبارك فاسد، وليس كل من أيد ودعم محمد مرسي إرهابي"، موضحا أن الشعب المصري "متعدد الفئات والاتجاهات، وهناك فئات دعمت مرسي ولكنها لم تتورط في أعمال عنف أو تخريب، وهذه الفئات لها الحق في أن تطرح مرشحا رئاسيا لها في الانتخابات المقبلة، سواء معلنا أو متخفيا ومستترا، لكنه لن يكون معبرا عن الثورة"، مضيفا أنه يتوقع أن التيار الديني سيطرح مرشحا له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه "عندما ذهبنا إلى التعاون مع الدول الإفريقية استخدمنا رصيد جمال عبد الناصر لديهم"، مضيفا أن استعادة السفير الفنزويلي لمصر كان لرصيد جمال عبدالناصر لدى شعوب العالم.

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وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون"، أنه "يجب أن تشعر الدول العربية التي ساندت مصر بامتنان الشعب المصري لهم"، مشيرا إلى أن "قيم المصريين أنهم يريدون نظام عالمي عادل بلا هيمنة ولا عولمة متوحشة".

وشدد صباحي، على أنه "يجب أن نحرص على علاقاتنا مع أوروبا، ونبحث عن علاقات ودية ندية، لا نعادي أحدا ولا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا"، وتابع "نريد أن نستعيد دور مصر في عالمها الإفريقي والإسلامي والعربي".

وأكد مؤسس التيار الشعبي، أن الطريق لاستعادة دور مصر الإفريقي والعربي والدولي هو نجاح هذه الثورة داخليا؛ لأن الطريق لسياسة خارجية ناجحة هو سياسة داخلية ناجحة.

وأشار صباحي إلى أن مصر تدافع عن سوريا العربية الوحدة دون تقسيم، منوها بأن ضرب سوريا هو ضرب لمصر، معبرا عن تعجبه من موقف المملكة العربية السعودية تجاه سوريا ومساندتها للتدخل العسكري الدولي فيها، مؤكدا أن أول من يلدغ بسم تقسيم سوريا هي المملكة العربية السعودية، وتابع "لكن علينا أن نشيد بدور العاهل السعودي مع مصر، ونريد أن ننتقل من دور الفاعل المبادر وليس رد الفعل المتلقي للضربات".

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