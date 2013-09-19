حسن يوسف.. نعيمًا | بقلم: محمد عبد الرحمن



> قد تراه خبرا يستحق السخرية أو لا يستحق التعليق على الإطلاق.

أنا عكسك تماما، أرى أن اعلان الممثل الكبير حسن يوسف حلق لحيته أمر يستحق التأمل والنقاش.

> حسن يوسف حسب نص الخبر قال أنه حلق اللحية بسبب السمعة السيئة التي طالتها بعد أفعال الإخوان المسلمين، أي أنه تضرر من أفعال أصحاب العلامة الصفراء ذات الأصابع السوداء وبات مضطرا لحلقها.

> من وجهة نظري التبرير غير منطقي لسببين، أولهما أن مضايقات الملتحين والمنتقبات لم تصل أبدا في الشارع للشخصيات المعروفة، المصريون بحكم العادة لا يهاجمون أصحاب الوجوه المألوفة، السبب الثاني أن حسن يوسف منذ اليوم الأول لثورة يناير محسوب على النظام السابق وشارك عن عمد – لا عن غفلة- في تشويه ميدان التحرير .

> الأهم مما سبق أن يوسف قال في التصريحات نفسها أن مبررا أخر ساهم في اتخاذ القرار الصعب، هو قبوله لدور رجل أعمال يتطلب ألا يكون ملتحيا.

> باختصار قرر حسن يوسف أن يبدأ مرحلة جديدة لا يتحمل فيها عبء اللحية التي جعلته من قبل يدافع عن قبوله بطولة مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة مع غادة عبد الرازق.

> قبل شهور بالمناسبة أعلن محمود الجندي تخليه عن ارتداء الجلباب الأبيض خارج البلاتوهات بعد سنوات طويلة التزام فيها بهذا الزي عقب حادث الحريق الشهير التي ذهبت ضحيته زوجته وأم أولاده، السبب كان أيضا سوء تصرفات السلفيين .

> الكلام حتى الآن يبدو قاصرا على تحولات الفنانين، الذين أثبت بعضهم أنهم أقل شجاعة من فنانة مثل عبير صبري، خلعت الحجاب وواجهت شتائم لا حصر لها، لكنها لم تنتظر مبررا سياسيا حتى تتراجع عن قرار شخصي باعتزال الفن.

> التجربة أثبتت أن الفن في مصر إما أن تمارسه كما هو، أو تبتعد عنه، لم ولن تنجح الحلول الوسط.

> أفة حارتنا ليست فقط النسيان وإنما أيضا الحلول الوسط.

> يمكننا الآن أن نبدأ في الوصول لنتائج تأمل ونقاش كل ما سبق.

> “فلان وشه سمح” ..”فلان وشه يقطع الخميرة من البيت”، ” فلان وشه بينور” ، “فلان وشه عليه غضب الله”.

> فيما سبق تكمن الثغرة التي يعيش عليها كل من ينجح في خداع الناس .

> المصريون يحكمون دائما على الشكل، عندهم أزمة حقيقية في الولوج للمضمون.

> متسرعون، كسالى، الكلمة الحلوة توديهم، غير المتدين يعوض تقصيره باحترام رجل الدين .

> يحبون الفن ويحتقرون الفنانين، يسلام لو تاب الفنان، هنا يجمع الحسنيين بالنسبة لجمهوره المتدين أو الذي يتظاهر بأنه كذلك.

> محمد مرسي دعم شعبيته بكل مشاهد الصلاة التي أداها خلال شهر رمضان التالي مباشرة لوصوله لقصر الحكم، لو كان استمر لرمضان أخر لضاعف هذه المشاهد .

> اسأل البسطاء عن رأيهم في مرسي بعد الرئاسة مباشرة، لن تجدها تختلف كثيرة عن رأيهم في حسن يوسف بعد الاعتزال مباشرة.

> لا أتهم كل فنان اعتزل التمثيل بأنه كان ينوي من البداية خداع الناس “باللوك الجديد”.

> لكن الدنيا غرورة يا صديقي ومصر مليئة بدوائرة متجاورة من أصحاب المنافع.

> معظم الدعاة الجدد المنتشرين الآن كانوا مساعدين للجيل الأول، عمرو خالد وخالد الجندي، ثم طرح أحدهم السؤال ” طب وليه احنا منبقاش زي دول؟”.

> المعادلة سهلة، “وش سمح” ، “كلام ربنا”، “صوت هادي”، “شياكة تناسب أبناء الطبقة العليا”، مع مبادرات تنموية .

> وجدي العربي بالمناسبة هو حسن يوسف، لكن الأول أقل موهبة فلم يجد بُدا من الارتماء في أحضان الجماعة لعله يحصل على فرص لم تتاح له لو ظل ممثلا ملتحيا مستقلا.

> الوحيد الذي لم يستفد بلحيته هو مجدي عبد الغني، ربما لأنه يحملها قبل أن يكون اطلاق اللحية نافذة للحصول على منافع، والأهم أن هدفه في مونديال 90 يغنيه عن كل هذا.

> أحسن حسن يوسف صنعا بأن قرر العودة للمربع الأول، أن يكون ممثلا وحسب، اراءه تحسب عليه كفنان، لا كفنان ملتزم أدى شخصيات دينية أبرزها محمد متولي الشعراوي.

> لكنه في النهاية لا يتحمل أخطاءه بمفرده، جميعنا نتحمل معه نفس الأخطاء، ونتحمل خطيئة دفع معظم هؤلاء إلى الهاوية لأننا من صعدنا بهم سريعا للقمة، فقط لأننا صدقنا ملامحهم ولم نضعهم تحت جهاز كشف الكذب، مع أن الشهرة والكذب وجهان لعملة واحدة.

> إذا كان لهذه الثورة ايجابيات، فأهمها بالتأكيد هي الدروس التي تعلمها المصريون، من كثرة المتحولين وأصحاب الأقنعة الساقطة، لكن المهم في المستقبل أن نمنع هؤلاء أصلا من ارتداء القناع، جسد مصر الدامي لم يعد بحاجة لصناعة “مُقنعين” جدد ، ثم ننتظر سقوط أقنعتهم ونفرح بأننا كشفناهم كما كشفنا من كانوا قبلهم.

> المصريون بحاجة ماسة لتغيير أولوياتهم .

> نظرتهم للنجوم والمشاهير والزعماء والسياسيين يجب أن تكون من زاوية مختلفة.

> قدرتهم على تمرير كل ما يقال لهم في جهاز كشف الكذب يجب أن تكون مثل قدرة جهاز كشف المفرقعات الذي تضعه اجهزة الأمن على بوابات الأبنية والمؤسسات.

> لو أن موظف الأمن تساهل مع حقيبة ورفض وضعها في الجهاز لأن “شكلها حلو” لن ينجح في افشال أي عملية ارهابية.

> عزيزي حسن يوسف .. نعيما ، لقد حملتم اللحية أكبر بكثير مما تطيق.

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