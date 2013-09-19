"المصرى للنقابات المستقلة" يرفض اتهامه بالتخاذل فى قضايا العمال

استنكر مالك بيومى -القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة- تصريحات القيادية العمالية فاطمة رمضان، والخاصة بتخاذل الاتحاد من قضايا العمال، ووقوفه فى صف كمال أبو عيطة -وزير القوى العاملة والهجرة- مؤكداً أن الاتحاد يسعى فى العمل على عودة العمال المفصولين، ومنشغل بقضايا العمال فى المحافظات.

وأكد بيومى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاتحاد لن يهاجم الوزير عندما يراه يعمل لصالح العمال، مشيراً إلى أن أبو عيطة يسير فى طريقه لوضع الحد الأدنى للأجور والانتهاء من قانون الحريات النقابية، وأنه لم ولن يسعى للهجوم على أحد ٍدون أسباب واضحة، كما أنه يركز فى العمل لصالح الطبقة العاملة.

ونفى القائم بأعمال رئيس الاتحاد، علاقة فاطمة رمضان القيادية العمالية بمنصب نائب رئيس الاتحاد، أو أى علاقة بينها وبين صناعة القرار فى الاتحاد، مؤكداً أنه ليس من حقها أن تتحدث باسم الاتحاد أو إصدار أى بيانات خاصة به أو تتهمه بأى شىء.

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