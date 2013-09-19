"المستقلة للعاملين بالنقل العام" ترفض الحد الأدنى للأجور

أعلنت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة اعتراضها الكامل على إعلان الحكومة عن الحد الأدنى للدخل 1200 جنيه، وعدم استفادة أكثر من 5 ملايين عامل من هذا الحد، موضحة أن النقابة عندما كانت تطالب بحد أدنى للأجر، كان المقصود منه المرتب الأساسى وليس الشامل.

وأعربت النقابة فى بيان لها اليوم (الخميس) عن رفضها للغة وزير العدالة الاجتماعية، الدكتور أحمد البرعى، عند سؤاله فى مؤتمر صحفى عن باقى الدرجات التى خدمت فى الحكومة وكيف يحدد الحد الأدنى لها؛ حيث كانت الإجابة صادمة: "ملناش دعوة بيهم"، مشيرة إلى أن تصريحات كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، والتى تضمنت أن الحكومة تدرس كافة الطرق لتحديد الحد الأدنى للعاملين بالدولة، تؤكد استخفاف الحكومة بالعمال وعدم احترام حقوقهم.

وكشفت النقابة عن أنها سوف تقوم برد فعل قوى ضد ما تم فى هذا الأمر.