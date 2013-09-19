أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المستقلة للعاملين بالنقل العام" ترفض الحد الأدنى للأجور

Google+ Print
"المستقلة للعاملين بالنقل العام" ترفض الحد الأدنى للأجور "المستقلة للعاملين بالنقل العام" ترفض الحد الأدنى للأجور

أعلنت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة اعتراضها الكامل على إعلان عن الحد الأدنى للدخل 1200 جنيه، وعدم استفادة أكثر من 5 ملايين عامل من هذا الحد، موضحة أن النقابة عندما كانت تطالب بحد أدنى للأجر، كان المقصود منه المرتب الأساسى وليس الشامل.

وأعربت النقابة فى بيان لها اليوم (الخميس) عن رفضها للغة وزير العدالة الاجتماعية، الدكتور أحمد البرعى، عند سؤاله فى مؤتمر صحفى عن باقى الدرجات التى خدمت فى الحكومة وكيف يحدد الحد الأدنى لها؛ حيث كانت الإجابة صادمة: "ملناش دعوة بيهم"، مشيرة إلى أن تصريحات كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، والتى تضمنت أن الحكومة تدرس كافة الطرق لتحديد الحد الأدنى للعاملين بالدولة، تؤكد استخفاف الحكومة بالعمال وعدم احترام حقوقهم.

وكشفت النقابة عن أنها سوف تقوم برد فعل قوى ضد ما تم فى هذا الأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول